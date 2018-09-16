Швец рассказал, как забил победный гол в матче со "Спартаком"

Полузащитник "Ахмата" Антон Швец после победы над "Спартаком" (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России рассказал, как забил мяч, отметив, что ни секунды не думал в этом эпизоде.

- Расскажите, как забили мяч.

- Дали пас назад, пробил и забил. Не думал ни секунды, там не надо было думать.

- Это ведь не первый ваш гол в РПЛ?

- Нет. В прошлом сезоне забил три, а в этом первый раз.

- С какой установкой вас выпускали на поле?

- С установкой отработать на своей позиции, и помочь команде. Задача была сдержать атаки "Спартака" и выбегать в контратаки, что мы и делали.

- Насколько помог Роман Пилипчук, который был ассистентом Карреры? Он раскрывал какие-то секреты на установке?

- Да. У нас был просмотр нарезки игр "Спартака". А так даже еще не успели познакомиться с Пилипчуком.

- Наверняка обращалось внимание на угловые, и, тем не менее, вы пропустили с углового.

- Да, но это мы обсудим позже, на разборе игры.

- У вас спартаковское прошлое. Что для вас значит забить мяч "Спартаку"?

- На самом деле это очень важный мяч для меня. Не потому, что он забит "Спартаку", просто я всегда хочу хорошо играть и забивать мячи. А кому – не имеет значения. Главное, что этот гол принес победу команде. (Елена Григорьевская)

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