16:33 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шустиков-младший - в составе "Торпедо" на матч с ЦСКА

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Главный тренер московского "Торпедо" Виктор Булатов огласил стартовый состав команды на товарищескую игру против ЦСКА. С первых минут у автозаводцев на поле появится Сергей Шустиков-младший, сын экс-игрока и тренера ЦСКА Сергея Шустикова-старшего.

Полностью состав "Торпедо" выглядит следующим образом: Сикач, Недашковский, Шустиков, Заерко, Закускин, Косянчук, Цыбиков, Садыхов, Гонежуков, Канаев, Шоркин.

Напомним, что матч, который начнется в 17.00 по московскому времени, станет первым на "Арене ЦСКА". Встреча команд во время паузы на международные матчи по техническим причинам пройдет без зрителей.

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