Шунин - о сэйве после удара Азмуна: "Мастерство или везение? Трудно сказать"

Вратарь "Динамо" Антон Шунин после матча 14-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) отметил, что после смены тренерского штаба команда проводит очень интересные тренировки. Голкипер подчеркнул, что именно работа на тренировках помогла ему совершить сэйв во втором тайме после удара в упор в исполнении нападающего Сердара Азмуна.

– Что чувствуешь после такого сэйва? Ничего, просто стараешься правильно занять позицию и выручить, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Шунин. – В таких эпизодах нужно стараться до конца смотреть, куда будет бить соперника и не заваливаться раньше времени, стараться среагировать. Азмун стоял близко к воротам, я ни о чем не думал и просто смотрел на мяч. Получилось, что выручил.

Мастерство ли это или везение? Трудно сказать. Выходишь на каждую тренировку и работаешь, получаешь новые навыки. Тем более сейчас у нас очень интересные тренировки, мы работаем над такими моментами. Поэтому нужно сказать огромное спасибо тренерскому штабу.

У "Рубина" было несколько опасных моментов, они хорошо наседали. На выезде всегда непросто играть, мы подустали, и казанцы этим воспользовались.

Трансляция матча "Рубин" – "Динамо"