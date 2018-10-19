Шунин - о Кокорине и Мамаеве: "Нельзя лишать ребят возможности продолжить профессиональную карьеру"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин - о деле форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

– Я бы не хотел оценивать эту историю с морально-этической точки зрения, об этом сказано уже очень много. Мне кажется, в этом плане все очевидно. Их наказание как граждан России должно быть объективным и в соответствии с нормами закона. Но эта ситуация не имеет отношения к футболу. Я убежден, что нельзя лишать ребят возможности продолжить профессиональную карьеру. Для каждого игрока футбол – часть его жизни.

– Футболисты обсуждают между собой эту ситуацию? В воскресенье играют бывший и нынешний клубы Кокорина, может, мы увидим какую-то акцию поддержки?

– Нет, мы этого не обсуждали. Конечно, все в курсе, что такая ситуация есть, игроки "Динамо" – не исключение. Но про какие-то акции я не слышал. (Александр Рогулев)

"Зенит" предоставил характеристики Кокорина, мать подготовила 10 миллионов. Но это не помогло

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