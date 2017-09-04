Шуфутинский - ответ "Локомотива" "бородатому" "Зениту"

"Локомотив" в своем Твиттере опубликовал ответ на пост "Зенита", в которой клуб из Санкт-Петербурга представил свой состав, собранный из бородатых футболистов, которые в разные годы выступали за сине-бело-голубых. В петербургской команде объяснили такой шаг скукой из-за перерыва, связанного с международными матчами.

Железнодорожники опубликовали свой состав, включив в него известного исполнителя Михаила Шуфутинского, автора легендарного шлягера "Третье сентября". Вместо имени и фамилии под фотографией певца написано "Король сентября".

Полная версия бородатого состава "Локомотива" выглядит следующим образом: Гильерме - Пейчинович, Чорлука, Кверквелия, Рыбус - Фернандеш, "Король сентября", Ан. Миранчук, Ал. Миранчук - Сычев, Ндой.

Также "Локомотив" призвал поделиться своими версиями "бородатых" составов ЦСКА, "Копенгаген" и "Ахмат".

"Бородатый" вызов "Зенита"