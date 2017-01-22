Штоффельсхаус стал спортивным директором "Локомотива"

Как и предполагал "СЭ", новым спортивным директором "Локомотива" назначен Эрик Штоффельсхаус, сообщает клубная пресс-служба. 46-летний специалист с 2006 по 2009 год работал в "Шальке", а впоследствии трудился в Канаде на должности спортивного директора клубов из Оттавы и Торонто.
Интересно, что по основной специальности Штоффельсхаус – экономист по сбыту и снабжению. В дальнейшем он получил образование в сфере спортивного менеджмента и тренерскую лицензию. На первых порах он тренировал детей 11 – 12 лет, затем работал в системе "Шальке" с юношескими командами.
Напомним, что в середине декабря "Локомотив" расторг контракт с Игорем Корнеевым, занявшим пост спортивного директора железнодорожников с лета минувшего года.
⚠️ Эрик Штоффельсхаус (@estoffelshaus) назначен спортивным директором "Локомотива"https://t.co/iTRxbTJMx0 pic.twitter.com/eDelZskqRp– ФК Локомотив (@fclm_official) 22 января 2017 г.
merniloskut
Президент топит за бамжей, директор за Шальке, и куда бедным железнодорожникам податься..., - прямо газовая блокада!
17:46 22 января