Штаб сборной России во главе с Черчесовым посетил матч "Спартак" - "Ростов"

На стартовом матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" "Спартак" - "Ростов" присутствуют тренеры сборной России: главный тренер Станислав Черчесов, ассистент Мирослав Ромащенко, тренер вратарей Гинтарас Стауче, тренер по физподготовке Владимир Паников.
Тренерский штаб сборной России готовится к просмотру матча #СпартакРостов pic.twitter.com/6AbTqolzjW– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 21 января 2019 г.
Ранее тренерский штаб в полном составе посетил тренировку "Зенита" перед завтрашней игрой против "Локомотива".
"Спартак" - "Ростов": товарищеский турнир в Катаре, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (мск)
Загрузка...