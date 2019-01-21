19:30 | Футбол — РПЛ

Штаб сборной России во главе с Черчесовым посетил матч "Спартак" - "Ростов"

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На стартовом матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" "Спартак" - "Ростов" присутствуют тренеры сборной России: главный тренер Станислав Черчесов, ассистент Мирослав Ромащенко, тренер вратарей Гинтарас Стауче, тренер по физподготовке Владимир Паников.

Ранее тренерский штаб в полном составе посетил тренировку "Зенита" перед завтрашней игрой против "Локомотива".

"Спартак" - "Ростов": товарищеский турнир в Катаре, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (мск)

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