Штаб-квартира общества "Динамо" в центре Москвы выставлена на продажу

Здание ВФСО "Динамо" на Лесной улице в центре Москвы продается, сообщают "Ведомости". Общество переезжает в комплекс "Водный" на севере столицы.

В июне владелец комплекса "Динамо - Лесная, 6" пытался продать объект за 3,3 миллиарда рублей, но не нашел покупателей. В июле цена была снижена до 2,96 миллиарда рублей, но снова ни одной заявки не было получено. Теперь объект площадью почти 14 тысяч квадратных метров планируют продать в ходе публичного предложения. Заявки принимаются до конца ноября.