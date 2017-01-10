"Шпорт", "Железничар" и "Шериф" - соперники "Крыльев" на втором сборе

Определились команды, с которыми "Крылья Советов" проведут контрольные матчи на втором зарубежном сборе, который пройдет в Турции с 25 января по 7 февраля, информирует пресс-служба самарцев. 29 января соперником "Крыльев" станет "Шпорт" (Подбрезов), занимающий второе место в чемпионате Словакии.

Следующую игру самарцы проведут 2 февраля с "Железничаром", который идет на третьем месте в первенстве Боснии и Герцеговины. Третий матч "Крылья Советов" проведут с "Шерифом" (Тирасполь), идущим на втором месте чемпионата Молдавии.