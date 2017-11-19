Шомуродов - в атаке "Ростова" на матч с "Амкаром"

Тренерский штаб "Ростова" во главе с Леонидом Кучуком определился с составом на матч 17-го тура чемпионата России против "Амкара". В атаке у дончан сыграет Элдор Шомуродов.

Полностью состав команды выглядит следующим образом:

"Ростов": Абаев - Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов - Гацкан, Калачев, Маер, Ионов - Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Гошев, Бобен, Киреев, Зуев, Бухаров, Байрамян, Дядюн, Думбья.

Напомним, матч "Ростов" - "Амкар" состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.