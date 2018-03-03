Шомуродов и Сигурдассон - в атаке "Ростова" на матч против "Краснодара"

Стал известен состав "Ростова" на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара". С первых минут у ростовчан в атаке сыграют нападающие Элдор Шомуродов и Бьорн Сигурдассон.

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш - Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев - Шомуродов, Сигурдарссон.

Запасные: Абаев, Ермаков, Плиев, Христис, Калачев, Сапета, Байрамян, Чуперка, Зуев, Вебер, Майер, Дядюн.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.