17:59 3 марта | Футбол — РФПЛ

Шомуродов и Сигурдассон - в атаке "Ростова" на матч против "Краснодара"


Стал известен состав "Ростова" на матч 21-го тура чемпионата России против "Краснодара". С первых минут у ростовчан в атаке сыграют нападающие Элдор Шомуродов и Бьорн Сигурдассон.

"Ростов": Песьяков - Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш - Гацкан, Ионов, Гулиев, Скопинцев - Шомуродов, Сигурдарссон.

Запасные: Абаев, Ермаков, Плиев, Христис, Калачев, Сапета, Байрамян, Чуперка, Зуев, Вебер, Майер, Дядюн.

Напомним, что матч "Краснодар" - "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

 

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