Шнуров вдохновил нападающего "Урала" перед матчем с "Ахматом"

Лидер группировки "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров сказал слова поддержки для нападающего "Урала" Владимира Ильина. Футболист екатеринбуржцев любит творчество Шнурова, информирует eanews. Игрок ранее заявлял о своем желании сняться в клипе.

- Володя Ильин! Удачи тебе! Рви всех. Мы за тебя, - сказал Шнуров.

Матч "Урал" - "Ахмат" пройдет сегодня, 22 октября. Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.