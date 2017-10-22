10:03 | Футбол — РФПЛ

Шнуров вдохновил нападающего "Урала" перед матчем с "Ахматом"


Лидер группировки "Ленинград" и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров сказал слова поддержки для нападающего "Урала" Владимира Ильина. Футболист екатеринбуржцев любит творчество Шнурова, информирует eanews. Игрок ранее заявлял о своем желании сняться в клипе.

- Володя Ильин! Удачи тебе! Рви всех. Мы за тебя, - сказал Шнуров.

Матч "Урал" - "Ахмат" пройдет сегодня, 22 октября. Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://eanews.ru/news/sport/Lider_Leningrada_vdohnovil_forvarda_FK_Ural_pered_igroy_s_AhmatomVIDEO_21_10_2017/

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