22:48 16 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шнуров спел о чемпионстве "Зенита", несмотря на поражение от "Спартака"

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Известный певец и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров опубликовал в своем "Инстаграме" видео, в котором исполнил песню в честь петербургского клуба. Сегодня "Зенит" проиграл "Спартаку" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России, красно-белые увеличили преимущество от второго места на 10 очков.

Шнуров, несмотря на поражение, считает, что "Зенит" по-прежнему чемпион. Петербургский клуб идет на третьем месте в таблице. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".

 

Зенит!!!

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Апр 16 2017 в 11:41 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Боже Спартак храни

Ну. Для кого-то и Пахтакор до сих пор чемпион.

23:29 16 апреля

Hummel

Закусывать надо!..

23:09 16 апреля

П_о_в_а_р

#Спартак_Чемпион. Утритесь.

22:54 16 апреля

Уткин за Спартак

Алкоголик все мозги пропил в своем болоте.

22:52 16 апреля

L Osokin

Орлов сдался, а Шнур нет))) Мужик)))

22:50 16 апреля

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