Шнуров спел о чемпионстве "Зенита", несмотря на поражение от "Спартака"

Известный певец и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров опубликовал в своем "Инстаграме" видео, в котором исполнил песню в честь петербургского клуба. Сегодня "Зенит" проиграл "Спартаку" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России, красно-белые увеличили преимущество от второго места на 10 очков.

Шнуров, несмотря на поражение, считает, что "Зенит" по-прежнему чемпион. Петербургский клуб идет на третьем месте в таблице. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".