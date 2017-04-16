Шнуров спел о чемпионстве "Зенита", несмотря на поражение от "Спартака"

Известный певец и болельщик "Зенита" Сергей Шнуров опубликовал в своем "Инстаграме" видео, в котором исполнил песню в честь петербургского клуба. Сегодня "Зенит" проиграл "Спартаку" (1:2) в матче 23-го тура чемпионата России, красно-белые увеличили преимущество от второго места на 10 очков.
Шнуров, несмотря на поражение, считает, что "Зенит" по-прежнему чемпион. Петербургский клуб идет на третьем месте в таблице. "СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Спартак" - "Зенит".
Боже Спартак храни
Ну. Для кого-то и Пахтакор до сих пор чемпион.
23:29 16 апреля
Hummel
Закусывать надо!..
23:09 16 апреля
П_о_в_а_р
#Спартак_Чемпион. Утритесь.
22:54 16 апреля
Уткин за Спартак
Алкоголик все мозги пропил в своем болоте.
22:52 16 апреля
L Osokin
Орлов сдался, а Шнур нет))) Мужик)))
22:50 16 апреля