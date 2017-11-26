Шнуров собирается выступить на Крестовском, если "бакланы не заклюют"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров отметил, что хочет выступить на стадионе "Зенита". Он добавил, что сможет это сделать, если его не "заклюют бакланы".

"Два подряд аншлаговых концерта в "Ледовом" на нашем счету уже есть. Осенью 2018-го будем штурмовать "Зенит-Арену", если бакланы не заклюют", – написал в Инстаграме Шнуров.

Напомним, что баклан является символом стадиона "Санкт-Петербург". Птицы стали известны после того, как в интервью вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сказал, что бакланы – одна из причин повреждения крыши петербургского стадиона.

Шнуров написал стих о бакланах и арене "Санкт-Петербург"