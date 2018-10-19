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Шнуров с "Ленинградом" собрал 65 110 зрителей на стадионе "Санкт-Петербург". Это солдаут

Сергей Шнуров. Фото instagram.com/zenit_spb
Сергей Шнуров. Фото instagram.com/zenit_spb
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Сегодня на стадионе "Санкт-Петербург", являющемся домашней ареной "Зенита", проходит концерт группы "Ленинград". Мероприятие собрало аншлаг (организаторы объявили о солдауте - все билеты проданы) - его посетили 65 110 зрителей, информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65 110 зрителей на @spb_stadium 🔥 #ЛенинградВЗените

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 19 Окт 2018 в 11:27 PDT

Полузащитник "Зенита" Юрий Жирков присутствует на этом концерте - соответствующее фото он опубликовал в своем Инстаграме.

"Зенит" после 10 туров РПЛ занимает 1-е место, имея в активе 25 очков.

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