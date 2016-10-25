Шмарко вошел в тренерский штаб "Арсенала"

Бывший помощник старшего тренера юношеской сборной России для игроков 1997 года рождения Александр Шмарко вошел в тренерский штаб тульского "Арсенала", информирует официальный сайт клуба.

47-летний наставник получил известность по выступлениям за "Ротор", в составе которого дважды становился вице-чемпионом России (1993, 1997) и бронзовым призером чемпионата России (1996). С "Тереком" он стал обладателем Кубка страны (2004). Экс-защитник провел два матча за сборную России.