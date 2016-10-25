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Шмарко вошел в тренерский штаб "Арсенала"

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Бывший помощник старшего тренера юношеской сборной России для игроков 1997 года рождения Александр Шмарко вошел в тренерский штаб тульского "Арсенала", информирует официальный сайт клуба.

47-летний наставник получил известность по выступлениям за "Ротор", в составе которого дважды становился вице-чемпионом России (1993, 1997) и бронзовым призером чемпионата России (1996). С "Тереком" он стал обладателем Кубка страны (2004). Экс-защитник провел два матча за сборную России.

В последнее время Шмарко работал помощником главного тренера в юношеской сборной России.

Дополнительная информация

http://www.arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/aleksandr-shmarko-v-arsenale/

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