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Шляхтин подтвердил, что Яковлев может вернуться в "Крылья"

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Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин не исключил возможности возвращения Павла Яковлева в команду. Сегодня стало известно, что 25-летний полузащитник расторг контракт с "Анжи" по обоюдному согласию. Ранее "СЭ" сообщил, что хавбек может продолжить карьеру именно в Самаре.

– Вероятность возвращения Яковлева в "Крылья Советов" существует, – приводит ТАСС слова Шляхтина.

Напомним, что в нынешнем сезоне Яковлев принял участие лишь в трех матчах премьер-лиги. За "Крылья" он выступал в 2010 году и в сезонах-2011 и 2015/16.

Яковлев перейдет в "Крылья Советов" 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3959903

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