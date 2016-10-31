Шляхтин опровергает переговоры "Крыльев" с Карпиным

Член совета директоров "Крыльев Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что клуб не ведет переговоры с Валерием Карпиным и Николаем Писаревым. После сегодняшнего поражения от "Оренбурга" (0:1) сегодня в отставку был отправлен главный тренер самарцев Франк Веркаутерен.

- Я не подтверждаю эти кандидатуры, это очень далеко от истины, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.

По информации "СЭ", еще одним кандидатом на пост наставника самарцев является бывший капитан клуба Александр Бородюк.