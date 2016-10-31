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Шляхтин опровергает переговоры "Крыльев" с Карпиным

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Член совета директоров "Крыльев Советов" и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что клуб не ведет переговоры с Валерием Карпиным и Николаем Писаревым. После сегодняшнего поражения от "Оренбурга" (0:1) сегодня в отставку был отправлен главный тренер самарцев Франк Веркаутерен

- Я не подтверждаю эти кандидатуры, это очень далеко от истины, - цитирует "Р-Спорт" Шляхтина.

По информации "СЭ", еще одним кандидатом на пост наставника самарцев является бывший капитан клуба Александр Бородюк.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161031/1111614752.html

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