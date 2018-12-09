Шляхтин назвал поведение Сигурдссона свинским

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин назвал свинским поведение защитника "Ростова" Рагнара Сигурдссона в матче чемпионата России, а его удаление справедливым.

Сигурдссон получил красную карточку на 82-й минуте, он ударил мячом в болл-боя, затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру.

- Безусловно, с точки зрения судейства матч был непростым для Карасева, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Меня в этой ситуации поражает не красная карточка Корниленко, а поведение Сигурдссона в отношении этого мальчишки, который мечтал всю жизнь подавать мячи. Это свинское отношение, когда ты ребенка отталкиваешь. Считаю, это стопроцентная красная карточка, не понимаю, почему у "Ростова" столько истерики, меня очень задел этот эпизод.