Шляхтин иронично похвалил судей матча "Енисей" - "Крылья Советов"

Член совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин иронично прокомментировал судейство в матче 5-го тура чемпионата России против "Енисея" (0:1). В первом тайме игрок "Крыльев" Олег Ланин был удален с поля.

- Великолепная работа нижегородской бригады судей, - цитирует "РИА Новости" Шляхтина. - Можно только поздравить их и похвалить за консолидированную работу Нижнего Новгорода. Вы понимаете, о чем я говорю. Основной – нижегородский, резервный – тоже. Все классно, все у нас замечательно в нашей судейской системе. Больше комментариев по этой теме нет.

В первом тайме надо было решать игру, а не тянуть, пока не удалили. Конечно, бились во втором тайме, но поздновато немножко. С другой стороны, многие не готовы еще физически на весь матч, может, такая установка тренера была - беречь силы.