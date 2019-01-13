Шляхтин доволен трансферной кампанией "Крыльев Советов"

Председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин остался доволен приобретениями в зимнее трансферное окно, при этом не исключив, что команда может пополниться еще одним-двумя новичками.

Ранее самарская команда объявила об арендных соглашениях с защитником "Локомотива" Виталием Денисовым, а также полузащитниками "Спартака" Артемом Тимофеевым и Джано Ананидзе. Кроме того, в клуб перешли полузащитник Александр Самедов из "Спартака", защитник Роман Шишкин из "Краснодара", защитник Максим Карпов из "Зенита-2", полузащитник Антон Зиньковский из "Чертаново". Позже директор по развитию клуба Александр Шикунов заявил, что трансферная кампания самарского клуба завершена.

- У "Крыльев" есть турнирная задача, для ее решения команде однозначно требовалось усиление состава, - цитирует ТАСС Шляхтина. - Мы взяли шесть игроков, основная трансферная кампания завершена. Это позитивный момент, что мы сработали достаточно оперативно, еще до начала первого сбора, новички пройдут с командой всю подготовку.

При этом нельзя исключать, что не будет еще каких-то точечных приобретений, может быть, один-два игрока. Будем держать руку на пульсе, следить за трансферным рынком, смотреть ситуацию в нашей команде, учитывать мнение главного тренера. Промежуточно расцениваю селекционную работу как хорошую, Божович доволен, все игроки с ним согласовывались, ключевые позиции усилили, финансово тоже все в пределах нормы. Итоговую оценку селекции можно будет давать по окончании сезона.