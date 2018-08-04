Шлем дня. Глушаков разбил голову в матче с "Локомотивом" и стал "танкистом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков на 28-й минуте матча 2-го тура РПЛ против "Локомотива" получил повреждение.

Хавбек столкнулся с партнером по команде, нападающим Зе Луишем в своей штрафной площади и рассек голову.

Денис ГЛУШАКОВ: травма в матче с "Локо". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Денис ГЛУШАКОВ: травма в матче с "Локо". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

После оказания помощи Глушаков надел специальный шлем - в похожем много лет выступает чешский вратарь "Арсенала" Петр Чех.

Денис ГЛУШАКОВ: травма в матче с "Локо". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Денис ГЛУШАКОВ: травма в матче с "Локо". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

При этом на второй тайм хавбек вышел без головного убора, за который его успели назвать танкистом или регбистом. Повреждение игрока не помешало главному тренеру красно-белых Массимо Каррере отвесить капитану "подзатыльник" после замены на 73-й минуте.