Шишкин после Кубка конфедераций проведет переговоры с "Локомотивом"

Защитник "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин сообщил, что ситуация с его будущим прояснится в ближайшее время. По его словам, после Кубка конфедераций нужно провести переговоры с руководством железнодорожников.

– 31 мая истек срок аренды в "Краснодаре". Что дальше?

– По контракту я вернулся в "Локомотив". После Кубка конфедераций проведу переговоры с клубом и тренерским штабом и пойму, что от меня хотят. У меня в приоритете – играть в футбол. Думаю, ситуация прояснится в ближайшее время. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

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