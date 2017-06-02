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Шишкин после Кубка конфедераций проведет переговоры с "Локомотивом"

 
Роман ШИШКИН.Роман Шишкин: "Увидел Глушакова на крыше машины и понял: звонить бесполезно"

 

Защитник  "Локомотива" и сборной России Роман Шишкин сообщил, что ситуация с его будущим прояснится в ближайшее время. По его словам, после Кубка конфедераций нужно провести переговоры с руководством железнодорожников.

– 31 мая истек срок аренды в "Краснодаре". Что дальше?

– По контракту я вернулся в "Локомотив". После Кубка конфедераций проведу переговоры с клубом и тренерским штабом и пойму, что от меня хотят. У меня в приоритете – играть в футбол. Думаю, ситуация прояснится в ближайшее время. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Гоша ЧЕРНОВ)

 

 

Полностью интервью Шишкина

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