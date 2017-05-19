Шишкин и Дзагоев проведут детские турниры в родных городах

22 мая в Воронеже пройдет финал 5-го ежегодного детского турнира защитника "Краснодара" Романа Шишкина. В серии соревнований ДФЛ "Большие звезды светят малым" этот турнир – крупнейший. В нем примут участие более 20 команд мальчиков 2008 года рождения из Воронежа, Курска, Липецка, Брянска и других городов Черноземья.

А в Беслане с 23 по 24 мая впервые проведет свой именной турнир полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев. На родине футболиста сыграют сильнейшие команды из Владикавказа, Ставрополя, Махачкалы и других городов Северо-Кавказского федерального округа.

Оба турнира пройдут в формате спортивного праздника: Шишкин и Дзагоев проведут автограф-сессии и пообщаются с участниками соревнований, а болельщики смогут принять участие в конкурсах и выиграть футболки нападающего "Краснодара" Федора Смолова и других игроков сборной России.