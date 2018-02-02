Широков станет спортивным директором "Химок"?

Бывший капитан сборной России Роман Широков может занять из должностей в "Химках". Подмосковный клуб идет на 13-м месте в турнирной таблице ФНЛ. В пятницу новым генеральным директором команды стал Василий Иванов.

– В "Химках" произошли изменения за последние дни. Разработана новая концепция развития клуба. Я покидаю свой пост. Новым генеральным директором "Химок" станет бывший игрок ЦСКА Василий Иванов. Роман Широков может занять одну из должностей в клубе. Не готов сказать, станет ли он спортивным директором или кем-то еще. Но его фамилия фигурирует. Возможно, он будет советником в клубе. Точной информацией я не располагаю, – рассказал корреспонденту "СЭ" генеральный директор "Химок" Тажутдин Качукаев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)