Шикунов: "Самедов пошел на серьезное снижение зарплаты"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что купленный у "Спартака" полузащитник Александр Самедов согласился на серьезное понижение зарплаты.

– Самедов пошел на серьезное понижение зарплаты?

– Сумму раскрывать не могу. Да, пошел. Конечно. У нас есть свой потолок, который мы не можем превысить.

– Как удалось его уговорить?

– Александр с Божовичем долго работал. И мы с ним знакомы. Он еще при мне начинал играть в "Спартаке". У нас с ним нормальные отношения. Он мне сказал: "Юрич, с удовольствием приеду. Я вам помогу, а вы – мне" (смеется).

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