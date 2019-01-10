Шикунов: "С переходом Ананидзе проблем не было, ему осталось пройти у нас медосмотр"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о подробностях перехода полузащитника "Спартака" Джано Ананидзе в самарский клуб.

– В последние дни не было сложностей с трансферами Ананидзе и Самедова?

– Нет. Все в порядке. Просто возникали технические вопросы. Из-за праздников мы не могли все оформить раньше. Юристы не работали. Но договорились по игрокам. Осталось подписать бумаги. С Джано уже все оформлено. Ему только нужно пройти у нас медобследование 12 января. Никаких вопросов.

– Значит, пока он еще медосмотр не прошел?

– Прошел со "Спартаком". Потом слетал домой, к семье. И еще у нас пройдет. Все нормально будет.

– Не пугает его травматизм?

– Нет. Мы даже не хотим об этом думать. Он играл у нас в "Ростове", никаких проблем не испытывал. Да про него многое пишут… При Миодраге Божовиче он все матчи отыграл, ни на что не жаловался. Кубок выиграли! Он вернулся в "Спартак" без травм. Так бывает. Где-то тебе просто не везет… В "Ростове" у него все было идеально.

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