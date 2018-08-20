Шикунов рассказал, чем будет заниматься в "Крыльях Советов"

Новым директором по развитию "Крыльев Советов" стал Александр Шикунов. В интервью "СЭ" он прокомментировал назначение. Ранее 56-летний менеджер, напомним, занимал пост спортивного директора "Спартака", вице-президента "Ростова", а также работал в ряде других клубов.

– Когда заняли пост директора по развитию?

– С первого августа официально занимаю эту должность. Но вклинился в работу после чемпионата мира. Где-то в 15-20 числах июля.

– Была информация, что вы займете должность спортивного директора.

– Это место занимает Геннадий Голубин.

– Решение приняли сразу?

– Шли переговоры две недели. Обсуждали кое-какие моменты и в итоге нашли взаимопонимание.

– Что входит в ваши обязанности?

– Весь футбольный блок, чем везде и всю жизнь занимался. Школа, академия, основной состав – это то, за что буду отвечать.

– Какой срок вашего контракта?

– Три года. (Арман МКРТЧЯН)