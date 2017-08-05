18:55 5 августа | Футбол — РФПЛ

Шикарный гол Зотова в ворота "Амкара"

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Полузащитник "Динамо" Александр Зотов отметился голом в матче 4-го тура чемпионата России с "Амкаром". На 64-й минуте хавбек получил мяч от Вандерсона на линии штрафной и отправил его точно в ближнюю девятку ворот Артура Нигматуллина. Бело-голубые упрочили свое лидерство – 2:0.

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Монте-Кристо(Мститель) .

Гол, действительно, отличный. Я был им восхищен. Тем более, что он не вытекал из хода игры.

20:38 5 августа

либеральный буддист

Что-то этот "дриблинг" голубых напоминает. Уж не кержаковых ли с аршавинами? Те тоже такой "дриблинг" демонстрировали, особенно "пугая" им защитников, которые почему-то в такие моменты всегда "ошибались". Колхозный театр в действии.

20:16 5 августа

Платошкин Андрей

Что-то СЭ разбрасываться словами часто стал. Шикарный, великолепный и т.д. Нормальный гол, не более того. Самое главное Динамо одерживает первую победу. УРА!!!

19:19 5 августа