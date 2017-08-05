Шикарный гол Зотова в ворота "Амкара"

Полузащитник "Динамо" Александр Зотов отметился голом в матче 4-го тура чемпионата России с "Амкаром". На 64-й минуте хавбек получил мяч от Вандерсона на линии штрафной и отправил его точно в ближнюю девятку ворот Артура Нигматуллина. Бело-голубые упрочили свое лидерство – 2:0.

Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"