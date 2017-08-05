Шикарный гол Зотова в ворота "Амкара"

Полузащитник "Динамо" Александр Зотов отметился голом в матче 4-го тура чемпионата России с "Амкаром". На 64-й минуте хавбек получил мяч от Вандерсона на линии штрафной и отправил его точно в ближнюю девятку ворот Артура Нигматуллина. Бело-голубые упрочили свое лидерство – 2:0.
Текстовая трансляция матча "Динамо" – "Амкар"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCDM_official#НашФутбол #РФПЛ. 4-й тур. #ДинамоАмкар 2:0 64' Александр Зотов pic.twitter.com/gLPGgME5Ku– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 5 августа 2017 г.
Монте-Кристо(Мститель) .
Гол, действительно, отличный. Я был им восхищен. Тем более, что он не вытекал из хода игры.
20:38 5 августа
либеральный буддист
Что-то этот "дриблинг" голубых напоминает. Уж не кержаковых ли с аршавинами? Те тоже такой "дриблинг" демонстрировали, особенно "пугая" им защитников, которые почему-то в такие моменты всегда "ошибались". Колхозный театр в действии.
20:16 5 августа
Платошкин Андрей
Что-то СЭ разбрасываться словами часто стал. Шикарный, великолепный и т.д. Нормальный гол, не более того. Самое главное Динамо одерживает первую победу. УРА!!!
19:19 5 августа