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19:43 | Футбол — РФПЛ

Шикарный гол Смолова в пустые ворота. Видео

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Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России с "Анжи". На 40-й минуте игры форвард опередил голкипера махачкалинцев на приеме мяча, после чего поразил пустые ворота.

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 10-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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ведьмедь

Тузик666.А Вы не думаете что это сарказм?

20:02

marksan

Так он же прямо-согнутой ногой шёл на вратаря!

20:01

Тузик666

Шикарный??? У вас по ходу от количества посетителей з/п. Обычный,пустой голишка.

19:50