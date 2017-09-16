Шикарный гол Смолова в пустые ворота. Видео

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России с "Анжи". На 40-й минуте игры форвард опередил голкипера махачкалинцев на приеме мяча, после чего поразил пустые ворота.
Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCKrasnodar #НашФутбол #РФПЛ. 10-й тур. #АнжиКраснодар 0:1 39' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/NdrMf6z754– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
ведьмедь
Тузик666.А Вы не думаете что это сарказм?
20:02
marksan
Так он же прямо-согнутой ногой шёл на вратаря!
20:01
Тузик666
Шикарный??? У вас по ходу от количества посетителей з/п. Обычный,пустой голишка.
19:50