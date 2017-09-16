Шикарный гол Смолова в пустые ворота. Видео

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов открыл счет в матче 10-го тура чемпионата России с "Анжи". На 40-й минуте игры форвард опередил голкипера махачкалинцев на приеме мяча, после чего поразил пустые ворота.

Трансляция матча "Анжи" – "Краснодар"