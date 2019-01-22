Шикарный гол Набабкина принес ЦСКА победу над "Мольде". Видео

ЦСКА в товарищеском матче обыграл "Мольде" (2:1). Победу армейцам принес красивый гол Кирилла Набабкина в конце игры. Видео опубликовано в официальном Твиттере клуба.

Встреча прошла в рамках сбора в испанском Кампоаморе. Второй сбор ЦСКА пройдет с 26 января по 7 февраля также в Испании.

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