Шевченко и Кангва - в атаке "Арсенала" на матч со "СКА-Хабаровском"

Стали известны составы на матч 16-го тура чемпионата России между "СКА-Хабаровском" и тульским "Арсеналом". У туляков с первых минут в нападении сыграют Игорь Шевченко и Эванс Кангва.

"Арсенал": Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Кангва.

Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Джорджевич, Берхамов, Расич, Сикоев.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Савичев, Наваловский, Дедечко, Федотов, Карасев, Маркович.

Запасные: Криворучко, Черевко, Габулов, Тишкин, Барбаро, Калинский, Корян, Христов.

Напомним, что матч "СКА-Хабаровск" - "Арсенал" начнется в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.