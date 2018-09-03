13:40 | Футбол — РПЛ

Шестой тур РПЛ бьет рекорды по посещаемости


Матчи шестого тура чемпионата России-2018/19 посетили 184 313 болельщиков, что в среднем за игру составило 23 039 человек. Это второй результат в истории отечественного первенства. Рекордным считается последний тур чемпионата России-2017/18, когда средняя посещаемость игр составила 27 838 зрителей. Отметим, что сразу три тура нынешнего турнира попали в пятерку самых посещаемых за всю историю турнира. (Алексей МОРОЗ)

Самые посещаемые туры чемпионатов России

Сезон

Тур

Посещаемость

В ср.

2017/18

30

222 703

27 838

2018/19

6

184 313

23 039

2018/19

4

172 407

21 551

2012/13

25

170 804

21 351

2018/19

1

169 600

21 200

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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