Шестой тур РПЛ бьет рекорды по посещаемости

Матчи шестого тура чемпионата России-2018/19 посетили 184 313 болельщиков, что в среднем за игру составило 23 039 человек. Это второй результат в истории отечественного первенства. Рекордным считается последний тур чемпионата России-2017/18, когда средняя посещаемость игр составила 27 838 зрителей. Отметим, что сразу три тура нынешнего турнира попали в пятерку самых посещаемых за всю историю турнира. (Алексей МОРОЗ)
Самые посещаемые туры чемпионатов России
|
Сезон
|
Тур
|
Посещаемость
|
В ср.
|
2017/18
|
30
|
222 703
|
27 838
|
2018/19
|
6
|
184 313
|
23 039
|
2018/19
|
4
|
172 407
|
21 551
|
2012/13
|
25
|
170 804
|
21 351
|
2018/19
|
1
|
169 600
|
21 200