Шестой тур РПЛ бьет рекорды по посещаемости

Матчи шестого тура чемпионата России-2018/19 посетили 184 313 болельщиков, что в среднем за игру составило 23 039 человек. Это второй результат в истории отечественного первенства. Рекордным считается последний тур чемпионата России-2017/18, когда средняя посещаемость игр составила 27 838 зрителей. Отметим, что сразу три тура нынешнего турнира попали в пятерку самых посещаемых за всю историю турнира. (Алексей МОРОЗ)

Самые посещаемые туры чемпионатов России