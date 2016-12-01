Шесть голов в чемпионате "Локо" забивает только при Семине

В матче против "Томи" (6:1) "Локомотив" впервые за 13 лет забил более пяти голов в матче чемпионата России. Последним клубом, пропускавшим столь много от железнодорожников, был "Уралан". Встреча последнего тура чемпионата России-2003 завершилась со счетом 6:0. Стоит отметить, что клубный рекорд (а заодно и рекорд чемпионата) красно-зеленые также установили в матче с элистинцами (9:0 в 2000 году).

Самые результативные матчи "Локомотива" в чемпионате