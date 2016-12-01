23:58 1 декабря | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шесть голов в чемпионате "Локо" забивает только при Семине

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В матче против "Томи" (6:1) "Локомотив" впервые за 13 лет забил более пяти голов в матче чемпионата России. Последним клубом, пропускавшим столь много от железнодорожников, был "Уралан". Встреча последнего тура чемпионата России-2003 завершилась со счетом 6:0. Стоит отметить, что клубный рекорд (а заодно и рекорд чемпионата) красно-зеленые также установили в матче с элистинцами (9:0 в 2000 году).

Самые результативные матчи "Локомотива" в чемпионате

Дата

Тренер

Город

Соперник

Счет

Голы

26.07.1994

Юрий СЕМИН

Москва

Торпедо

8:0

Гарин-3, Филимонов, в свои ворота, Оганесян, Харлачев, Елышев, Перепаденко

31.05.1998

Юрий СЕМИН

Москва

Тюмень

7:0

Гарин-3, Чугайнов-2, Косолапов-2

03.11.2000

Юрий СЕМИН

Раменское

Уралан

9:0

Лоськов-3, Булыкин – 2, Терехин, Маминов, Евсеев, Черевченко

01.11.2003

Юрий СЕМИН

Москва

Уралан

6:0

Измайлов-2, Лоськов-2, Евсеев, Хозлов

16.10.2003

Юрий СЕМИН

Москва

Шинник

6:1

Ашветия-2, Хозлов, Измайлов, Лоськов, Бузникин

01.12.2016

Юрий СЕМИН

Москва

Томь

6:1

Коломейцев-2, Фернандеш, И.Денисов, Майкон, Игнатьев
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КОММЕНТАРИИ (4)
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spetrov

Да уж, дал Локо.

01:38

алЕкс

Вне зависимости от мест в таблице и соперников - 6:1 Локо и 0:4 Спартака в одном туре - "это просто праздник какой-то" (с)

01:30

Очень плохой мальчик

Игроки Томи дали понять, что без денег играть не будут, Локомотив тут не причем.

00:35

resifi

Наверное всё-таки Хохлов ,а не Хозлов!

00:16

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