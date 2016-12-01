Шесть голов в чемпионате "Локо" забивает только при Семине

В матче против "Томи" (6:1) "Локомотив" впервые за 13 лет забил более пяти голов в матче чемпионата России. Последним клубом, пропускавшим столь много от железнодорожников, был "Уралан". Встреча последнего тура чемпионата России-2003 завершилась со счетом 6:0. Стоит отметить, что клубный рекорд (а заодно и рекорд чемпионата) красно-зеленые также установили в матче с элистинцами (9:0 в 2000 году).
Самые результативные матчи "Локомотива" в чемпионате
|
Дата
|
Тренер
|
Город
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
26.07.1994
|
Юрий СЕМИН
|
Москва
|
Торпедо
|
8:0
|
Гарин-3, Филимонов, в свои ворота, Оганесян, Харлачев, Елышев, Перепаденко
|
31.05.1998
|
Юрий СЕМИН
|
Москва
|
Тюмень
|
7:0
|
Гарин-3, Чугайнов-2, Косолапов-2
|
03.11.2000
|
Юрий СЕМИН
|
Раменское
|
Уралан
|
9:0
|
Лоськов-3, Булыкин – 2, Терехин, Маминов, Евсеев, Черевченко
|
01.11.2003
|
Юрий СЕМИН
|
Москва
|
Уралан
|
6:0
|
Измайлов-2, Лоськов-2, Евсеев, Хозлов
|
16.10.2003
|
Юрий СЕМИН
|
Москва
|
Шинник
|
6:1
|
Ашветия-2, Хозлов, Измайлов, Лоськов, Бузникин
|
01.12.2016
|
Юрий СЕМИН
|
Москва
|
Томь
|
6:1
|
Коломейцев-2, Фернандеш, И.Денисов, Майкон, Игнатьев
spetrov
Да уж, дал Локо.
01:38
алЕкс
Вне зависимости от мест в таблице и соперников - 6:1 Локо и 0:4 Спартака в одном туре - "это просто праздник какой-то" (с)
01:30
Очень плохой мальчик
Игроки Томи дали понять, что без денег играть не будут, Локомотив тут не причем.
00:35
resifi
Наверное всё-таки Хохлов ,а не Хозлов!
00:16