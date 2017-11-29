Шесть дней назад представитель Смолова встречался с руководством "Реала"

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко, которая представляет интересы нападающего "Краснодара" Федора Смолова, шесть дней назад встречался с генеральным директором "Реала" Хосе Анхелем Санчесом. Что именно обсуждалось сторонами – неизвестно.

Сегодня издание Marca сообщило о том, что россиянин входит в число футболистов, которые могут перейти в "Реал" предстоящей зимой. Первоисточник напоминает о двух голах Смолова в товарищеском матче сборных России и Испании (3:3), но подчеркивает, что вопрос адаптации к новой стране и европейскому чемпионату играет против 27-летнего футболиста.

Помимо Смолова в шорт-лист "Реала" входят Мауро Икарди ("Интер"), Алексис Санчес ("Арсенал") и Тимо Вернер ("Лейпциг"). Основным кандидатом на переезд в Мадрид Marca называет аргентинца.

Смолов - аутсайдер в опросе болельщиков "Реала" о трансфере