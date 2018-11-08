Шершни на домашних матчах "Уфы". Новый маскот команды

"Уфа" опубликовала фото нового талисмана команды. Маскотом башкирского клуба стал довольный шершень.
– Наш новый талисман, – написала "Уфа" в Твиттере. – Как вам?
Ранее руководство "Уфы" объявило об отставке главного тренера команды Сергея Томарова, который продолжит работать в системе клуба. Дмитрий Кириченко станет преемником 36-летнего российского специалиста.
Наш новый талисман! Как вам? pic.twitter.com/zBGjo7cSMf– ФК УФА (@UfaFc) 8 ноября 2018 г.
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/ufa-podtverdila-uvolnenie-tomarova-i-naznachenie-kirichenko-1476443/
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