Шершни на домашних матчах "Уфы". Новый маскот команды

"Уфа" опубликовала фото нового талисмана команды. Маскотом башкирского клуба стал довольный шершень.

– Наш новый талисман, – написала "Уфа" в Твиттере. – Как вам?

Ранее руководство "Уфы" объявило об отставке главного тренера команды Сергея Томарова, который продолжит работать в системе клуба. Дмитрий Кириченко станет преемником 36-летнего российского специалиста.