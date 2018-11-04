"Схему 4-3-3 используют все крупнейшие клубы Европы". Как Рауль Рианчо говорит по-русски

И.о. главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо в преддверии матча 13-го тура против "Урала" отметил, что систему 4-3-3 можно использовать по-разному.

– Вы все время будете играть по схеме 4-3-3? Есть ли у вас план "Б"?

– Система 4-3-3 наиболее эффективно распределяет игроков по полю, – отметил Рианчо в эфире телеканала "Матч Премьер". – Все крупнейшие клубы Европы (можете сами посмотреть) играют именно по этой схеме.

В этой системе есть много вариантов (Рианчо начал говорить по-русски. – "Прим СЭ"). Можно строить атаку в два центральных, можно два центральных и один полузащитник, можно использовать защитников… Есть много вариантов. Эту систему можно использовать по-разному.

Она не герметична и не закрыта (снова вступает переводчик. - Прим "СЭ"). Можно атаковать двумя нападающими, можно с подключением опорного полузащитника, могут крайние защитники подключаться в атаку. Система очень вариативна.