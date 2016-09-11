Шелдон Бато: "С ЦСКА "Крыльям" нужна только победа"

Защитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато после поражения от "Ростова" (1:2) в матче чемпионата России отметил, что его команда достойно сыграла против вице-чемпиона страны. Самарцы после шести туров занимают последнее место в турнирной таблице, в ближайшем поединке им предстоит встретиться с ЦСКА.

- Мы понимали, что нас ждет тяжелая игра, знали, как играет "Ростов", его сильные и слабые места, - цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Бато. - Порой нам удавались неплохие атаки, но не получалось превратить их в забитые мячи. "Крылья" больше владели мячом, имели больше шансов для взятия ворот, но, к сожалению, реализовали всего один момент. Мы явно заслужили больше, чем ноль очков. Наша команда боролась до конца, и вряд ли по самоотдаче к кому-то могут быть претензии - каждый футболист оставил все силы на поле. Нам нужно продолжать работать в том же ключе, и удача должна повернуться к нам лицом.

- Впереди у "Крыльев" - матч с ЦСКА, одним из лидеров чемпионата.

- Да, но в начале этого сезона нам почти в каждой игре противостояли сильные команды. ЦСКА очень неплохо проводит начало чемпионата, все знают, что это крепкий коллектив, способный добиваться необходимого результата. Но мы не собираемся опускать руки. Нам нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества, выступить первым номером и не позволять себе вести матч под диктовку соперника. Нам нужна только победа - в любом матче и против любой команды.