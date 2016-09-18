Шелдон Бато: "Крылья" неплохо смотрелись в игре с ЦСКА"

Полузащитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато после игры 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) отметил, что команде необходимо работать над реализацией моментов. По мнению футболиста, самарцы поздно включились в игру в первом тайме.
– Начало было сложным, мы немного адаптировались, особенно в последние 20-25 минуты первого тайма, – цитирует Rusfootball.info Бато. – Мы пытались продолжать также играть во втором тайме.
– "Крылья" создали моменты и в первом тайме, и во втором. Почему не удалось забить?
– Игра была 11 против 11. Когда мы оказывали давление, у нас получалось хорошо играть, и мы смотрелись неплохо. Но мы должны реализовывать наши матчи и тогда будет результат.
Дополнительная информация
http://www.rusfootball.info/rss/1146376593-sheldon-bato-kogda-my-okazyvali-davlenie-na-cska-my-smotrelis-neploho.html
Mark Krass
По той игре, что была, ЦСКА должен был выиграть 5-2, а в итоге еле выиграл 2-1 . Рекордсмену и капитану респект, опять выручил. Траоре бестолочь, Страндберг не хочет бороться и бегать, зачем брали Ионова непонятно. Миланов не хуже. Вся атака держится на Дзаге, Роме, Башке и Марио. Что делают остальные, непонятно.
21:22