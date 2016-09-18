Шелдон Бато: "Крылья" неплохо смотрелись в игре с ЦСКА"

Полузащитник "Крыльев Советов" Шелдон Бато после игры 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2) отметил, что команде необходимо работать над реализацией моментов. По мнению футболиста, самарцы поздно включились в игру в первом тайме.

– Начало было сложным, мы немного адаптировались, особенно в последние 20-25 минуты первого тайма, – цитирует Rusfootball.info Бато. – Мы пытались продолжать также играть во втором тайме.



– "Крылья" создали моменты и в первом тайме, и во втором. Почему не удалось забить?



– Игра была 11 против 11. Когда мы оказывали давление, у нас получалось хорошо играть, и мы смотрелись неплохо. Но мы должны реализовывать наши матчи и тогда будет результат.

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