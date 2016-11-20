Шаваев в игре со "Спартаком" получил перелом обеих костей левого предплечья

Стали известны диагнозы двух футболистов "Амкара", которые не смогли доиграть гостевую встречу 14-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1). Как сообщает пресс-служба пермяков, полузащитник Алихан Шаваев получил перелом обеих костей левого предплечья, хавбек Михаил Костюков – повреждение двуглавой мышцы левого бедра.

23-летний Шаваев, который неудачно приземлился после прыжка во втором тайме, выбыл до весны, а 25-летний Костюков, который был заменен незадолго до перерыва, возможно, восстановится к заключительной игре года, матчу 17-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (5 декабря).