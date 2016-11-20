21:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Шаваев в игре со "Спартаком" получил перелом обеих костей левого предплечья

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Стали известны диагнозы двух футболистов "Амкара", которые не смогли доиграть гостевую встречу 14-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1). Как сообщает пресс-служба пермяков, полузащитник Алихан Шаваев получил перелом обеих костей левого предплечья, хавбек Михаил Костюков – повреждение двуглавой мышцы левого бедра.

23-летний Шаваев, который неудачно приземлился после прыжка во втором тайме, выбыл до весны, а 25-летний Костюков, который был заменен незадолго до перерыва, возможно, восстановится к заключительной игре года, матчу 17-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (5 декабря).

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Cheremis57

Вот пример судейства двойных стандартов. Игрок "Амкара" сломал кости после падения, когда под него подсел игрок "Спартака"! И что, игрок "Спартака" увидел в руках судьи Лапочкина красную карточку? А сколько шума было, когда удаляли Кудряшова на фоле, который заслуживал только жёлтой карточки!! Некрасиво и омерзительно всё это!!!

22:40

mafany

Здоровья. Я подумал он шею себе сломает при таком приземлении.

21:54

SSergey

Здоровья и скорейшего восстановления.

21:44

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