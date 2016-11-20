Шаваев в игре со "Спартаком" получил перелом обеих костей левого предплечья

Стали известны диагнозы двух футболистов "Амкара", которые не смогли доиграть гостевую встречу 14-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:1). Как сообщает пресс-служба пермяков, полузащитник Алихан Шаваев получил перелом обеих костей левого предплечья, хавбек Михаил Костюков – повреждение двуглавой мышцы левого бедра.
23-летний Шаваев, который неудачно приземлился после прыжка во втором тайме, выбыл до весны, а 25-летний Костюков, который был заменен незадолго до перерыва, возможно, восстановится к заключительной игре года, матчу 17-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (5 декабря).
Алихан Шаваев получил перелом обеих костей левого предплечья, Михаил Костюков - повреждение двуглавой мышцы левого бедра. #СпартакАмкар pic.twitter.com/RVcH9rCLE5– FC Amkar (@fc_amkar) 20 ноября 2016 г.
Шаваев выбыл до весны, Костюков, возможно, восстановится к игре с Оренбургом. Выздоравливайте, парни! #СпартакАмкар– FC Amkar (@fc_amkar) 20 ноября 2016 г.
Cheremis57
Вот пример судейства двойных стандартов. Игрок "Амкара" сломал кости после падения, когда под него подсел игрок "Спартака"! И что, игрок "Спартака" увидел в руках судьи Лапочкина красную карточку? А сколько шума было, когда удаляли Кудряшова на фоле, который заслуживал только жёлтой карточки!! Некрасиво и омерзительно всё это!!!
22:40
mafany
Здоровья. Я подумал он шею себе сломает при таком приземлении.
21:54
SSergey
Здоровья и скорейшего восстановления.
21:44