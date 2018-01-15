"Шатову надо больше работать". Малафеев - о переводе хавбека в "Зенит-2"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев в интервью "СЭ" сказал, что у полузащитника Олега Шатова по сравнению с прошлым сезоном почти в два раза упал показатель качества и количества созданных моментов. Сегодня, 15 января, хавбек, защитники Иван Новосельцев и Александр Анюков, а также нападающий Артем Дзюба не вошли в число игроков, которые отправились на сбор основного состава сине-бело-голубых в ОАЭ.

- Прежде всего, хочу отметить, что решение по основе принимает главный тренер. Это его прерогатива, - отметил Малафеев. - Начнем по порядку. Шатов долгие годы приносил пользу "Зениту", был одним из лидеров команды, проделывал большой объем работы. Всегда был одним из кандидатов в сборную. Однако в этом сезоне что-то пошло не так. Безусловно, на его функциональном состоянии сказалась череда микротравм. Но, прежде всего мы проанализировали действия игрока на поле. Скрупулезно все изучили и выявили, что у Шатова почти в два раза снизился показатель качества и количества созданных голевых моментов. С чем это связано? Возможно, с потерей функциональных качеств. Олег стал меньше рисковать, стал реже отдавать острые передачи – вроде бы должна была повыситься точность пасов, но на деле брак только увеличился. Точность передач упала на 6 процентов по сравнению с прошлым годом. Это существенный показатель. В то время как в среднем по команде точность передач по сравнению с прошлым годом осталась на том же уровне – примерно 82,5 процента. Это же касается и других показателей.

– Вы хотите отказаться от его услуг, продать или сдать в аренду?

– Мы считаем, что Олегу Шатову надо больше работать, чтобы отвечать высоким требованиям главного тренера и соответствовать уровню основного состава. Поэтому Олег остается работать с "Зенитом-2". Мы определим ему индивидуальную программу, по которой он будет набирать кондиции. Будем с нетерпением ждать его возвращения в основную команду. Верим, что он еще принесет пользу "Зениту". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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"Зенит" без Дзюбы и Шатова, зато рядом со "Спартаком"