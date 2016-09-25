Шатов заменил Кокорина в "старте" "Зенита" на матч с "Анжи"

Стал известен состав "Зенита" на матч 8-го тура чемпионата России против "Анжи". Наставник питерцев Мирча Луческу произвел одно изменение в стартовом составе команды по сравнению с предыдущей игрой против "Рубина" (4:1) - вместо Александра Кокорина вышел Олег Шатов.

Полностью заявка "Зенита" выглядит следующим образом: М. Кержаков - Смольников, Нету, Кришито, Жирков - Жулиану, Хави Гарсия, Витсель - Шатов, Дзюба, Мак; запасные - Лодыгин, Обухов, Анюков, Ломбертс, Маурисиу, Кокорин, А. Кержаков, Могилевец, Джорджевич.

Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Анжи" - "Зенит"