Шатов – в запасе "Краснодара" на матч с "Видеотоном"

"Краснодар" объявил состав на товарищеский матч против "Видеотона". Встреча проходит в рамках тренировочного сбора российского клуба в Марбелье. Отметим, что на скамейке запасных начнет эту встречу новичок команды – полузащитник Олег Шатов, который сегодня официально был арендован у "Зенита" до конца сезона.
Стартовый состав: Адамов – Рамирес, Татаев, Мартынович, Янбаев – Жоаозинью, Каборе, Жигулев – Бутенко, Воробьев – Иван.
Запасные: Крицюк, Грицаенко, Петров, Шишкин, Шатов, Вандерсон.
Тем временем "горожане" уже отправились на стадион "Дама де ноче" в Марбелье. Через 45 минут там начнется #КраснодарВидеотон.– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 февраля 2018 г.
Состав "быков" 👇
В запасе: Крицюк, Грицаенко, Петров, Шишкин, Шатов, Вандерсон. pic.twitter.com/3522KrHBBt