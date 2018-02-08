Шатов – в запасе "Краснодара" на матч с "Видеотоном"

"Краснодар" объявил состав на товарищеский матч против "Видеотона". Встреча проходит в рамках тренировочного сбора российского клуба в Марбелье. Отметим, что на скамейке запасных начнет эту встречу новичок команды – полузащитник Олег Шатов, который сегодня официально был арендован у "Зенита" до конца сезона.

Стартовый состав: Адамов – Рамирес, Татаев, Мартынович, Янбаев – Жоаозинью, Каборе, Жигулев – Бутенко, Воробьев – Иван.

Запасные: Крицюк, Грицаенко, Петров, Шишкин, Шатов, Вандерсон.