Шатов - в стартовом составе "Краснодара" на матч с "Динамо"

Стали известны стартовые составы "Динамо" и "Краснодара" на матч 22-го тура премьер-лиги. В составе краснодарцев с первых минут на поле выйдет полузащитник Олег Шатов.

"Динамо": Шунин, Рыков, Шуньич, Козлов, Морозов, Цаллагов, Соу, Рауш, Ташаев, Черных, Обольский. Запасные: Лещук, Хольмен, Калугин, Соснин, Теттех, Темников, Грулев, Панченко.

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Петров, Шатов, Каборе, Перейра, Мамаев, Классон, Смолов. Запасные: Крицюк, Сафонов, Грицаенко, Калинин, Янбаев, Газинский, Рамирес, Жоаузинью, Вандерсон, Лаборде.

Матч "Динамо" – "Краснодар" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.