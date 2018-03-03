Шатов - в "старте" "Краснодара" на матч против "Ростова"

Стал известен состав "Краснодара" на матч 21-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут у "быков" в стартовом составе выйдет полузащитник Олег Шатов, перешедший из "Зенита" на правах аренды.
"Краснодар": Синицын – Петров, Гранквист, Грицаенко, Шишкин – Перейра, Каборе, Шатов – Классон, Смолов, Мамаев.
Запасные: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Калинин, Жоаозинью, Лаборде, Иван.
Напомним, что матч "Краснодар" – "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Горяченькое заказывали? 👉 состав "быков" на #КраснодарРостов– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 3 марта 2018 г.
В запасе у "горожан": Крицюк (В), Сафонов (В), Калинин, Янбаев, Жоаозиньо, Лаборде, Иван. Главный тренер: Игорь Шалимов. pic.twitter.com/MoOh6ZmKQs