Шатов - в "старте" "Краснодара" на матч против "Ростова"

Горяченькое заказывали? 👉 состав "быков" на #КраснодарРостов



В запасе у "горожан": Крицюк (В), Сафонов (В), Калинин, Янбаев, Жоаозиньо, Лаборде, Иван. Главный тренер: Игорь Шалимов. pic.twitter.com/MoOh6ZmKQs