17:55 3 марта | Футбол — РФПЛ

Шатов - в "старте" "Краснодара" на матч против "Ростова"


Стал известен состав "Краснодара" на матч 21-го тура чемпионата России против "Ростова". С первых минут у "быков" в стартовом составе выйдет полузащитник Олег Шатов, перешедший из "Зенита" на правах аренды.

"Краснодар": Синицын – Петров, Гранквист, Грицаенко, Шишкин – Перейра, Каборе, Шатов – Классон, Смолов, Мамаев.

Запасные: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Калинин, Жоаозинью, Лаборде, Иван.

Напомним, что матч "Краснодар" – "Ростов" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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