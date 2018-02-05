Шатов - в "Краснодаре"!

Как стало известно "СЭ", "Краснодар" договорился с "Зенитом" об аренде с правом последующего выкупа 27-летнего полузащитника Олега Шатова. За то, чтобы выступать за "быков" до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.
Летом краснодарцы должны будут раскошелиться на 5 миллионов евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении "Зенита-2" в Турции. должен присоединиться к новой команде уже завтра, 6 февраля, на сборе в Испании. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)
Напомним, Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро.
В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.
За мир во всем мире
Мне кажется, правильный поступок. Время покажет.. в целом, качественный игрок. Понятно, что блистал когда рядом были халк и витсель...посмотрим. Для меня бОльшая загадка- наличие в команде шишкина, окриашвили и янбаева.
22:03
AKBI
Шаг назад...
22:02
maks55555
Дозаявки в РФПЛ с 25 января по 22 февраля, а не до 31 января.
22:02
Хома Сапиенс
летом он может и не уйдет, ибо Манчини попрут, да тренеришка и сам свалить хочет походу
22:00
sergant89
Поднял бабла сидя на лавке у Питера, а теперь немного вернул "из своих" - откупился. Шансы заиграть в Краснодаре у него большие удачи Шатову!
21:51
Honest Spartak
Хорошо, что ушел. Теперь есть шанс сыграть на домашнем ЧМ.
21:37
Монте-Кристо (Мститель) .
old grumbler .................... Эта страна особо любит слабоумных и считает врагами тех, кто способен мыслить аналитически. Считает друзьями тех, кто поддерживает преступную власть. И осуждает тех, кто презирает власовцев во власти.
21:33
old grumbler
Очень хочется за сборную сыграть на чемпионате мира.... Что мешало до этого? Наверно завышенное мнение о себе любимом, никто из тренеров не враг себе и держать хорошего игрока на скамейке никто не будет....
21:24
old grumbler
Первый, с момента окончания футбольного сезона (середина-конец июня) по 31 августа, второй, с 1 января по 31 января (во время паузы в чемпионате). Тем не менее, точные правила и возможные исключения устанавливаются руководящим органом каждого национального чемпионата, и УЕФА может лишь РЕКОМЕНДОВАТЬ те или иные поправки и дополнения..................... Так что свои понятия держите при себе, а если страна не нравится то никого она насильно не держит.....
21:21
Frenk Rizl
Ради игры обрек себя на 3-5 места и ЛЕ. А перешел бы в свое время с ЦСКА был бы сейчас лидером команды и регулярно играл бы в ЛЧ.
21:21
old grumbler
КолобокКолобков А такое понятие,как закрытие трансферного окна что-то значит в этой стране вообще ?................... а это ты к чему??????
21:18
old grumbler
Jean4 Не думал, что бомжи настолько алчные, хотя о чем это я, они же бомжи............. расскажи об этом Тосно или Амкару....
21:17
old grumbler
Если человек не способен хорошо играть за большие деньги вряд ли он способен хорошо играть за идею... причем не свою...
21:16
Slim Taller
Если Краснодар пожалел 5 миллионов,то это говорит об уровне игрока.Рисковать не хотят.Если будет играть так же, как в Зените в последнее время,то и у быков не задержится.
21:15
AK-09
Новость ни о чем.Нулевой футболер едет в "Краснодар".
21:08
Щас спою
Из дерьма вырвался
21:05
Kaem
Очень жаль!
21:04
passerby
Шатов по меркам РФПЛ игрок топовый - странное решение руководства Зенита ( надо было отдать без права выкупа), впрочем всех обстоятельств не знаем...
20:59
Монте-Кристо (Мститель) .
Никакой футболист в никаком клубе. И об этом столько постов никаких эрефчян. Страна дураков.
20:55
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Гаттузо Крут!!!!!!#! шатов разочаровал! Поехал на легкие хлеба в клуб////////////// в этот момент игрок и заканчивается, остаются пиздёж и бабки
20:45
Jean4
Не думал, что бомжи настолько алчные, хотя о чем это я, они же бомжи )))
20:38
Бу-га-га!
А всё началось с "с децтва за Анжи"©.
20:32
Rastan
Про "свой карман" , действительно сказки...
20:32
Гаттузо Крут!!!!!!#!
колобок ////для таких кретинов , как ты -нет!
20:31
novic
Шатов никчемный игрок. У Шалимова будет сидеть на лавке, пока не сменит команду. Уж сколько шансов давали ему и Луческу, и Манчини, все без толку. Так что мой прогноз на Краснодар: на замене, лавка, другая команда.
20:26
AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka
Удивляют чудики которые Манчини и Шатова на одной полке видят))) и сравнивают мнения и интересы.... господа это разные планеты, и благо что такие как Манчини, Карера, Спалетти, Эмери к нам залетают иначе закрыли бы эту футбольную лавочку давно...
20:24
КолобокКолобков
А такое понятие,как закрытие трансферного окна что-то значит в этой стране вообще ?
20:13
SS-1525-Sergey
Меня больше интересует с кем останемся, которые хоть чуть-чуть с мячом работать умеют из российских игроков. Смотрю Манчини опять ставку на Ерохина делает, у которого с игрой под названием футбол проблемы так и остались. Да и другие россияне не блещут, разве что Кузя и Кокоша!
20:11
Serenky25
Думаю Шатов хочет на ЧМ. Так, что это усиление.
20:04
Michaell
Tribunal Z - ////// +100500
20:02