19:15 | Футбол — РФПЛ

Шатов - в "Краснодаре"!

Олег ШАТОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Олег ШАТОВ. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Как стало известно "СЭ", "Краснодар" договорился с "Зенитом" об аренде с правом последующего выкупа 27-летнего полузащитника Олега Шатова. За то, чтобы выступать за "быков" до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

 
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Летом краснодарцы должны будут раскошелиться на 5 миллионов евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении "Зенита-2" в Турции. должен присоединиться к новой команде уже завтра, 6 февраля, на сборе в Испании. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.

Что ждет Шатова в "Краснодаре" // Спасите карьеру Шатова!

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (59)
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За мир во всем мире

Мне кажется, правильный поступок. Время покажет.. в целом, качественный игрок. Понятно, что блистал когда рядом были халк и витсель...посмотрим. Для меня бОльшая загадка- наличие в команде шишкина, окриашвили и янбаева.

22:03

AKBI

Шаг назад...

22:02

maks55555

Дозаявки в РФПЛ с 25 января по 22 февраля, а не до 31 января.

22:02

Хома Сапиенс

летом он может и не уйдет, ибо Манчини попрут, да тренеришка и сам свалить хочет походу

22:00

sergant89

Поднял бабла сидя на лавке у Питера, а теперь немного вернул "из своих" - откупился. Шансы заиграть в Краснодаре у него большие удачи Шатову!

21:51

Honest Spartak

Хорошо, что ушел. Теперь есть шанс сыграть на домашнем ЧМ.

21:37

Монте-Кристо (Мститель) .

old grumbler .................... Эта страна особо любит слабоумных и считает врагами тех, кто способен мыслить аналитически. Считает друзьями тех, кто поддерживает преступную власть. И осуждает тех, кто презирает власовцев во власти.

21:33

old grumbler

Очень хочется за сборную сыграть на чемпионате мира.... Что мешало до этого? Наверно завышенное мнение о себе любимом, никто из тренеров не враг себе и держать хорошего игрока на скамейке никто не будет....

21:24

old grumbler

Первый, с момента окончания футбольного сезона (середина-конец июня) по 31 августа, второй, с 1 января по 31 января (во время паузы в чемпионате). Тем не менее, точные правила и возможные исключения устанавливаются руководящим органом каждого национального чемпионата, и УЕФА может лишь РЕКОМЕНДОВАТЬ те или иные поправки и дополнения..................... Так что свои понятия держите при себе, а если страна не нравится то никого она насильно не держит.....

21:21

Frenk Rizl

Ради игры обрек себя на 3-5 места и ЛЕ. А перешел бы в свое время с ЦСКА был бы сейчас лидером команды и регулярно играл бы в ЛЧ.

21:21

old grumbler

КолобокКолобков А такое понятие,как закрытие трансферного окна что-то значит в этой стране вообще ?................... а это ты к чему??????

21:18

old grumbler

Jean4 Не думал, что бомжи настолько алчные, хотя о чем это я, они же бомжи............. расскажи об этом Тосно или Амкару....

21:17

old grumbler

Если человек не способен хорошо играть за большие деньги вряд ли он способен хорошо играть за идею... причем не свою...

21:16

Slim Taller

Если Краснодар пожалел 5 миллионов,то это говорит об уровне игрока.Рисковать не хотят.Если будет играть так же, как в Зените в последнее время,то и у быков не задержится.

21:15

AK-09

Новость ни о чем.Нулевой футболер едет в "Краснодар".

21:08

Щас спою

Из дерьма вырвался

21:05

Kaem

Очень жаль!

21:04

passerby

Шатов по меркам РФПЛ игрок топовый - странное решение руководства Зенита ( надо было отдать без права выкупа), впрочем всех обстоятельств не знаем...

20:59

Монте-Кристо (Мститель) .

Никакой футболист в никаком клубе. И об этом столько постов никаких эрефчян. Страна дураков.

20:55

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Гаттузо Крут!!!!!!#! шатов разочаровал! Поехал на легкие хлеба в клуб////////////// в этот момент игрок и заканчивается, остаются пиздёж и бабки

20:45

Jean4

Не думал, что бомжи настолько алчные, хотя о чем это я, они же бомжи )))

20:38

Бу-га-га!

А всё началось с "с децтва за Анжи"©.

20:32

Rastan

Про "свой карман" , действительно сказки...

20:32

Гаттузо Крут!!!!!!#!

колобок ////для таких кретинов , как ты -нет!

20:31

novic

Шатов никчемный игрок. У Шалимова будет сидеть на лавке, пока не сменит команду. Уж сколько шансов давали ему и Луческу, и Манчини, все без толку. Так что мой прогноз на Краснодар: на замене, лавка, другая команда.

20:26

AMKAR_glyshim_pivo_y_lar'ka

Удивляют чудики которые Манчини и Шатова на одной полке видят))) и сравнивают мнения и интересы.... господа это разные планеты, и благо что такие как Манчини, Карера, Спалетти, Эмери к нам залетают иначе закрыли бы эту футбольную лавочку давно...

20:24

КолобокКолобков

А такое понятие,как закрытие трансферного окна что-то значит в этой стране вообще ?

20:13

SS-1525-Sergey

Меня больше интересует с кем останемся, которые хоть чуть-чуть с мячом работать умеют из российских игроков. Смотрю Манчини опять ставку на Ерохина делает, у которого с игрой под названием футбол проблемы так и остались. Да и другие россияне не блещут, разве что Кузя и Кокоша!

20:11

Serenky25

Думаю Шатов хочет на ЧМ. Так, что это усиление.

20:04

Michaell

Tribunal Z - ////// +100500

20:02