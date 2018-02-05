Шатов - в "Краснодаре"!

Как стало известно "СЭ", "Краснодар" договорился с "Зенитом" об аренде с правом последующего выкупа 27-летнего полузащитника Олега Шатова. За то, чтобы выступать за "быков" до конца сезона-2017/18 хавбек выплатит из своих личных средств 25 миллионов рублей. Еще 10 миллионов рублей причитается питерцам, если футболист выйдет на поле в матче против них в 25-м туре чемпионата России.

Летом краснодарцы должны будут раскошелиться на 5 миллионов евро, чтобы окончательно приобрести игрока. Шатов, который находится в расположении "Зенита-2" в Турции. должен присоединиться к новой команде уже завтра, 6 февраля, на сборе в Испании. (Сергей ЕГОРОВ, Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. В составе сине-бело-голубых он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России. Действующий контракт хавбека с питерцами рассчитан до лета 2020 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость футболиста составляет 8,5 миллиона евро.

В этом сезоне Шатов принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.

Что ждет Шатова в "Краснодаре" // Спасите карьеру Шатова!