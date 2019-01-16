Шатов стал автором первого гола "Зенита" на сборах в Катаре

Сегодня "Зенит" провел тренировочный день на сборе в Катаре, сообщает официальный сайт клуба.

Утром команда разбилась на четыре группы, каждая из которых провела полуторачасовое занятие. На первом этапе футболисты выполняли беговую работу, на втором – упражнения с мячом, на третьем – сыграли в теннисбол. Вратари тренировались по отдельной программе с Михаилом Бирюковым и Юрием Жевновым.

Вечерняя тренировка началась в 17.30 и продолжалась полтора часа. После разминки игроки проделали серию упражнений на удержание мяча и сыграли двусторонний матч. Автором первого и единственного мяча на тренировочных сборах в Катаре стал Олег Шатов. Он принес победу команде "синих" с минимальным счетом.

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