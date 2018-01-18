Шатов и Дзюба тренируются с "Зенитом-2". Видео

Полузащитник Олег Шатов, нападающий Артем Дзюба и защитник Александр Анюков вышли на тренировку с "Зенитом-2". Они занимаются в общей группе на клубной базе в Удельной.

На тренировке отсутствует защитник Иван Новосельцев. Ранее СМИ сообщали, что он может перейти в "Рубин".

Все четверо не полетели с основным составом "Зенита" на первый сбор в Дубай, который стартовал в понедельник. Ранее сообщалось, что Дзюба не вошел в число игроков, отправившихся на сбор, по состоянию здоровья. После этого форвард в Инстаграме поделился видеозаписями с тренировки, отметив, что он "здоров как лев" и "готов на все 100". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Тренировка "Зенита-2". LIVE!