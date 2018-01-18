Шатов и Дзюба тренируются с "Зенитом-2". Видео

Полузащитник Олег Шатов, нападающий Артем Дзюба и защитник Александр Анюков вышли на тренировку с "Зенитом-2". Они занимаются в общей группе на клубной базе в Удельной.
На тренировке отсутствует защитник Иван Новосельцев. Ранее СМИ сообщали, что он может перейти в "Рубин".
Все четверо не полетели с основным составом "Зенита" на первый сбор в Дубай, который стартовал в понедельник. Ранее сообщалось, что Дзюба не вошел в число игроков, отправившихся на сбор, по состоянию здоровья. После этого форвард в Инстаграме поделился видеозаписями с тренировки, отметив, что он "здоров как лев" и "готов на все 100". (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Таки да
Следующая новость - Дзюба и Шатов не проходят в основу Зенита-2, горячие новости, снимки из аэропорта, футболисты сборной России вылетают на просмотр в Окжетпёс.
14:46
Hrenoid
А почему в голосовании по поводу "что делать дзюбе?" нет варианта - "убиться ап стену"?
12:51
shpasic
молодцы, тренируются! а не тают на солнышке))
12:36
Бармалей3000
Ужас, наши лидеры сборной, уровень Дзюбы и Шатава очень высок, возможно лучший в России, как так, в дубле потеряют форму!!! Спасибо Манчини!!!
12:34