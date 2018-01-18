12:11 | Футбол — РФПЛ

Шатов и Дзюба тренируются с "Зенитом-2". Видео

Артем ДЗЮБА (слева) и Олег ШАТОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Артем ДЗЮБА (слева) и Олег ШАТОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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Полузащитник Олег Шатов, нападающий Артем Дзюба и защитник Александр Анюков вышли на тренировку с "Зенитом-2". Они занимаются в общей группе на клубной базе в Удельной.

На тренировке отсутствует защитник Иван Новосельцев. Ранее СМИ сообщали, что он может перейти в "Рубин".

Все четверо не полетели с основным составом "Зенита" на первый сбор в Дубай, который стартовал в понедельник. Ранее сообщалось, что Дзюба не вошел в число игроков, отправившихся на сбор, по состоянию здоровья. После этого форвард в Инстаграме поделился видеозаписями с тренировки, отметив, что он "здоров как лев" и "готов на все 100". (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Тренировка "Зенита-2". LIVE!

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КОММЕНТАРИИ (4)
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14:46

Hrenoid

А почему в голосовании по поводу "что делать дзюбе?" нет варианта - "убиться ап стену"?

12:51

shpasic

молодцы, тренируются! а не тают на солнышке))

12:36

Бармалей3000

Ужас, наши лидеры сборной, уровень Дзюбы и Шатава очень высок, возможно лучший в России, как так, в дубле потеряют форму!!! Спасибо Манчини!!!

12:34