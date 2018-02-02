17:01 | Футбол — РФПЛ

Шатов готов сам заплатить за аренду в "Краснодар"

Олег ШАТОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
Олег ШАТОВ. Фото Вячеслав ЕВДОКИМОВ, ФК "Зенит"
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"СЭ" стали известны подробности возможной сделки между "Зенитом" и "Краснодаром" по аренде южанами 27-летнего полузащитника Олега Шатова. Футболист и его агент готовы сами заплатить сине-бело-голубым 35 миллионов рублей за право выступать за "быков" до конца сезона-2017/18, но переходу пока мешают разногласия клубов по вопросу суммы последующего выкупа.

Петербуржцы хотят получить 8 миллионов евро, краснодарцы пока готовы летом заплатить за приобретение прав на хавбека 6.

Переговоры продолжаются, трансфер остается под вопросом. (Вячеслав КОРОТКИН)

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КОММЕНТАРИИ (17)
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Старый болельщик Динамо

Отдай эти деньги людям, которые за станком стоят, за который ты рвался встать в своё время. Или забыл уже?

21:31

Jean4

Некоторые, даже готовы приплатить, только бы сбежать из бомжатника.

21:29

Московский прохожий

2 sdsv. Это ты к чему? Я к свиньям отношения не имею)

21:24

werder63

Молодцы! Гинеру у вас учиться и учиться))) Он только бесплатно игроков берет)) Но скоро только за доплату!))

21:13

Московский прохожий

Вот вам лимит в действии. Зенит, имея безлимитный кошелек Газпрома, нахапал наших игроков, чтобы и на скамейке сидели игроки сборной. В итоге сгноил на лавке перспективных сборников, которые проигрывают аргентинцам! Дзюба, Новосельцев, Шатов... А если бы не лимит они бы развивались в других клубах и продолжали быть в сборной. Сколько еще Зенит загубит?

21:02

Бу-га-га!

Потому Зенит и в плюсах, что игроки за всё из своего кармана плотют.

20:58

zema1905

Да уж кто в Зенит попал хана карьере футболиста.

20:38

К.Б.Ын

Где у нас тут заседает мадам Голикова??? Не пора ли заканчивать делать маникюр и педикюр и разобраться со стадионом недоклуба баклан-арены???

19:51

Роман72

Хорошая все-таки команда Зенит!!! Футболисты готовы любые деньги отдать лишь бы свалить оттуда

19:25

Vedi

За игрока лавки 8 мульёнов ??? Газ пром совсем ......

19:24

Гуру1974

реШАТЬ ВОПРОСЫ ПО БАБКАМ за игрока (выкуп) правильнее летом, а не заранее.

19:18

К.Б.Ын

jeltaagazetenka странно что они отдают вообще клубам из первой пятерки его 19:04--------- Странно другое, что эти питерские полудурки возомнили себя царями !

19:11

jeltaagazetenka

странно что они отдают вообще клубам из первой пятерки его

19:04

Al Rains

Хотел бесплатно в ЦСКА, но отказали...рвач))

18:56

Евро

Помоги деньгами ФК Урал.

18:43

Fibonacci

Да ты прям, капитан очевидность.

17:31

Millwall82

Зениту он не нужен

17:28