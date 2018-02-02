Шатов готов сам заплатить за аренду в "Краснодар"

"СЭ" стали известны подробности возможной сделки между "Зенитом" и "Краснодаром" по аренде южанами 27-летнего полузащитника Олега Шатова. Футболист и его агент готовы сами заплатить сине-бело-голубым 35 миллионов рублей за право выступать за "быков" до конца сезона-2017/18, но переходу пока мешают разногласия клубов по вопросу суммы последующего выкупа.

Петербуржцы хотят получить 8 миллионов евро, краснодарцы пока готовы летом заплатить за приобретение прав на хавбека 6.

Переговоры продолжаются, трансфер остается под вопросом. (Вячеслав КОРОТКИН)

Таблица переходов РФПЛ