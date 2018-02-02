Шатов готов сам заплатить за аренду в "Краснодар"

"СЭ" стали известны подробности возможной сделки между "Зенитом" и "Краснодаром" по аренде южанами 27-летнего полузащитника Олега Шатова. Футболист и его агент готовы сами заплатить сине-бело-голубым 35 миллионов рублей за право выступать за "быков" до конца сезона-2017/18, но переходу пока мешают разногласия клубов по вопросу суммы последующего выкупа.
Петербуржцы хотят получить 8 миллионов евро, краснодарцы пока готовы летом заплатить за приобретение прав на хавбека 6.
Переговоры продолжаются, трансфер остается под вопросом. (Вячеслав КОРОТКИН)
Старый болельщик Динамо
Отдай эти деньги людям, которые за станком стоят, за который ты рвался встать в своё время. Или забыл уже?
21:31
Jean4
Некоторые, даже готовы приплатить, только бы сбежать из бомжатника.
21:29
Московский прохожий
2 sdsv. Это ты к чему? Я к свиньям отношения не имею)
21:24
werder63
Молодцы! Гинеру у вас учиться и учиться))) Он только бесплатно игроков берет)) Но скоро только за доплату!))
21:13
Московский прохожий
Вот вам лимит в действии. Зенит, имея безлимитный кошелек Газпрома, нахапал наших игроков, чтобы и на скамейке сидели игроки сборной. В итоге сгноил на лавке перспективных сборников, которые проигрывают аргентинцам! Дзюба, Новосельцев, Шатов... А если бы не лимит они бы развивались в других клубах и продолжали быть в сборной. Сколько еще Зенит загубит?
21:02
Бу-га-га!
Потому Зенит и в плюсах, что игроки за всё из своего кармана плотют.
20:58
zema1905
Да уж кто в Зенит попал хана карьере футболиста.
20:38
К.Б.Ын
Где у нас тут заседает мадам Голикова??? Не пора ли заканчивать делать маникюр и педикюр и разобраться со стадионом недоклуба баклан-арены???
19:51
Роман72
Хорошая все-таки команда Зенит!!! Футболисты готовы любые деньги отдать лишь бы свалить оттуда
19:25
Vedi
За игрока лавки 8 мульёнов ??? Газ пром совсем ......
19:24
Гуру1974
реШАТЬ ВОПРОСЫ ПО БАБКАМ за игрока (выкуп) правильнее летом, а не заранее.
19:18
К.Б.Ын
jeltaagazetenka странно что они отдают вообще клубам из первой пятерки его 19:04--------- Странно другое, что эти питерские полудурки возомнили себя царями !
19:11
jeltaagazetenka
странно что они отдают вообще клубам из первой пятерки его
19:04
Al Rains
Хотел бесплатно в ЦСКА, но отказали...рвач))
18:56
Евро
Помоги деньгами ФК Урал.
18:43
Fibonacci
Да ты прям, капитан очевидность.
17:31
Millwall82
Зениту он не нужен
17:28