Шатов дебютировал за "Краснодар" в товарищеском матче

Новичок "Краснодара" полузащитник Олег Шатов дебютировал за команду в товарищеском матче против "Видеотона". 27-летний футболист вышел на поле во втором тайме вместо Романа Шишкина.

Напомним, что "Краснодар" арендовал Шатова у "Зенита" до конца сезона с опцией выкупа игрока. В этом сезоне хавбек принял участие 16 матчах на клубном уровне, сделав 4 голевых передачи и получив 1 желтую карточку.